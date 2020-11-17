شكرا لقرائتكم خبر عن "العنف الأسري" يحقق في مقطع إساءة شخص لابنه والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز بلاغات العنف الأسري ، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.

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