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2020-11-17 مركز العنف الأسري يتحرك بعد مقطع إساءة أب لابنه متابعات الخليج 365 - الرياض أكد مركز بلاغات العنف الأسري في وزارة الموارد البشرية أنه رصد حالة معاملة أب لابنه في إحدى مدن المملكة بصورة تخالف الأنظمة ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الحالة. وقال المركز إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.



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