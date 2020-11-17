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فيديو.. مواطن يرحب بالوفد الياباني إلى قمة العشرين على طريقته الخاصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
رحب متابعات الخليج 365 أحمد السليم – الذي تعلم اللغة اليابانية بنفسه – بالوفد الياباني إلى قمة العشرين التي ستعقد افتراضيًا في الرياض بعد 4 أيام.
ونشرت السفارة السعودية في طوكيو مقطع فيديو يتضمن تحية متابعات الخليج 365 السليم للوفد الياباني المشارك في قمة الرياض 2020.
وعبر السليم في كلمته عن ترحيبه الشديد بالوفد الياباني مشيرًا إلى عمق ومتانة العلاقات السعودية – اليابانية التي تمتد لأكثر من 65 عامًا من الصداقة بين البلدين.
يذكر أن قمة العشرين في الرياض تهدف إلى تجاوز التحديات العالمية والتضامن بمواجهة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.
وسبق للمملكة أن دعت إلى قمة استثنائية عن بعد لقادة المجموعة تم خلالها الاتفاق على عدد من الاستراتيجيات لضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي.
والمعروف أن مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً.
وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
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