شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية»: صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط.. بعد الشروق بـ15 دقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط. ووفقا لتغريدة لوزارة الشؤون الإسلامية عبر «تويتر»، فإن ذلك يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم بإقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم. كما وجه وزير الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ15دقيقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ داعياً الأئمة والدعاة إلى تذكير الناس بهذه السنة العظيمة، والحث على أدائها.



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