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صدر قرار مجلس إدارة هيئة الفروسية بتعيين عادل بن عبدالله المزروع أميناً عاماً لهيئة الفروسية.
وبهذه المناسبة، قدم "المزروع" خالص شكره لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، وأعضاء المجلس على هذه الثقة الغالية بتعيينه أميناً عاماً للهيئة.
وتقلد "المزروع" العديد من المهام الإدارية السابقة، فعلى صعيد رياضة الفروسية الخليج 365 وأن صدر أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتعيينه مديراً عاماً لنادي سباقات الخيل على مدى ثمان سنوات، ثم كلفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مديراً عاماً للنادي لمدة عامين، وعمل على تطوير البرامج الإدارية والفنية لرياضة الفروسية، وتطوير البرامج الإلكترونية والخدمات الذاتية لبوابة نادي سباقات الخيل.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 03:48 PM
تقلّد العديد من المهام الإدارية السابقة"المزروع" أميناً عاماً لهيئة الفروسية
صدر قرار مجلس إدارة هيئة الفروسية بتعيين عادل بن عبدالله المزروع أميناً عاماً لهيئة الفروسية.
وبهذه المناسبة، قدم "المزروع" خالص شكره لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، وأعضاء المجلس على هذه الثقة الغالية بتعيينه أميناً عاماً للهيئة.
وتقلد "المزروع" العديد من المهام الإدارية السابقة، فعلى صعيد رياضة الفروسية الخليج 365 وأن صدر أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتعيينه مديراً عاماً لنادي سباقات الخيل على مدى ثمان سنوات، ثم كلفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مديراً عاماً للنادي لمدة عامين، وعمل على تطوير البرامج الإدارية والفنية لرياضة الفروسية، وتطوير البرامج الإلكترونية والخدمات الذاتية لبوابة نادي سباقات الخيل.
، "المزروع" أميناً عاماً لهيئة الفروسية ،
المصدر : الخليج 365
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