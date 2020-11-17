محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بالراغبين سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة أعلنت لجنة الكشف عن مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء المدة النظامية المحددة حسب اللائحة المعتمدة. "إسكان الحجاج بمكة" تعلن استقبال طلبات تصاريح ضيوف الرحمن لعام 1442 عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-11-17 أعلنت لجنة الكشف عن مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء المدة النظامية المحددة حسب اللائحة المعتمدة. 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 03:44 PM أهابت بالراغبين سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة أهابت بالراغبين سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة أعلنت لجنة الكشف عن مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء المدة النظامية المحددة حسب اللائحة المعتمدة. ، "إسكان الحجاج بمكة" تعلن استقبال طلبات تصاريح ضيوف الرحمن لعام 1442 ،

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