محمد بن مسعود - الدمام - بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,035 مركبة من نوع ميتسوبيشي "Triton/L200" 2007 – 2016، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق. وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 03:38 PM بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق "التجارة" تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي "التجارة" تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,035 مركبة من نوع ميتسوبيشي "Triton/L200" 2007 – 2016، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق. وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. الكلمات المفتاحية ، "التجارة" تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي ،

المصدر : الخليج 365

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