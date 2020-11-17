شكرا لمتابعة خبر عن الجمال السائبة تهدد سالكي طريق واحة جليل بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تسبب انتشار الجمال السائبة بصورة كثيفة على طريق واحة جليل بالطائف، في وقوع الحوادث المرورية. تسبب انتشار الجمال السائبة بصورة كثيفة على طريق واحة جليل بالطائف، في وقوع الحوادث المرورية. ونشر حساب طرق الغربية بتويتر صورة ترصد ضيق طريق واحة جليل والذي يعد من الطرق الحيوية اللي تخدم عدد كبير من القرى، مما تسبب في تكدس المركبات. وأضاف الحساب أن الجمال السائبة وعدم توفر الإنارة يهددان سلامة مرتادي الطرق، وينذر بوقوع حوادث لاتحمد عقباها.

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