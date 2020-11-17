شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 436 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 341,104 حالة، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5692 حالة وفاة.