بالفيديو.. مصنع نسائي لإنتاج الفحم من مخلفات النخيل بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): في تجربة رائدة ، نجحت مواطنات بمنطقة القصيم في إنشاء مصنع نسائي لإنتاج الفحم من مواد طبيعية آمنة للبيئة . في تجربة رائدة ، نجحت مواطنات بمنطقة القصيم في إنشاء مصنع نسائي لإنتاج الفحم من مواد طبيعية آمنة للبيئة . وأظهر مقطع فيديو متداول المواطنات أثناء تشغيل آلة الفحم والتقطيع بعد خلط المواد الأولية وهي عبارة عن مخلفات النخيل ومحفزات صديقة للبيئة. وأكدت العاملات بالمصنع أنه يمكن إشتعال الفحم طوال 5 ساعات دون أضرار بيئية أو صحية ، وأن المصنع كله بجهود نسائية .

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