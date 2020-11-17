شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يوضح الفرق بين أمطار الصيف وأمطار الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الخبير في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين أمطار الصيف وأمطار الشتاء.

وقال الخبير أن الأمطار لها صفات خاصة،فأمطار الصيف تكون حبة المطر كبير ولها سحب ركامية وأحيانًا يكون لها حبات من البرد.

وأضاف : السحب الشتوية تكون ممتلئة وعامة، وحبة المطر تكون صغيرة، والمطر يكون عام وليس خاص.

وفي وقت سابق آوضح أن المطر الصيفي (المراويح) ينبت الربيع الصيفي (الشجيرات)، أما مطر الشتاء (الخريف) فينبت الربيع الشتوي (الروض والنفل).