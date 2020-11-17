بالفيديو.. قصة أصغر صقارة في معرض الصقور والصيد

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روت الطفلة شيهانه العنزي، اليوم الثلاثاء، قصتها كأصغر صقارة في معرض الصقور والصيد، قائلة أنها كانت تتدرب وتتعلم منذ طفولتها لحبها للصقور.
وكشفت الطفلة خلال مشاركتها مع برنامج "صباح السعودية" على قناة "السعودية" ، إنها كانت تشاهد إخوتها وهم يعتنون بالطيور، فأحبت ذلك وطلبت من والدها أن يعلمها كيفية الاهتمام بالصقور، لافتة إلى أن لديها صقور تهتم بها ومنها صقر اسمه "ممدوح" .
وأوضح والد شيهانه ضيف الله العنزي، إن ابنته كانت تهتم بالطيور عندما يكون هو مشغولا في عمله، فلاحظ موهبتها وحبها لها، لدرجة أنها كانت تعرف أسماء الطيور وأنواعها وأعمارها، مؤكدًا أن سبب نجاحها في موهبتها هو مشاركتها بنادي الصقور وهي بعمر 6 سنوات.
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