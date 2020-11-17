شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على 8 مناطق بدءً من الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدءً من يوم الخميس المقبل.

وأضافت أن تلك الأجواء ستستمر حتى يوم السبت المقبل، وسيصاحبها رياح نشطة وأتربة مثارة على 8 مناطق في المملكة.

وتمثلت هذه المناطق في مكة المكرمة، والجوف، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية والقصيم.