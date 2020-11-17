شكرا لمتابعة خبر عن فهد الطبية تحذر من خطورة الولادة المبكرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت مدينة الملك فهد الطبية أن الولادة المبكرة تشكل خطراً على صحة الطفل، مبينة أن متابعة الحمل أبرز سبل الوقاية .
وأوضحت أن أسباب الولادة المبكرة "الحمل بتوأم ,التدخين، الإصابات الجسدية والنفسية ، قصر الوقت بين حملين، بعض الأمراض المزمنة".
وأشارت مدينة الملك فهد الطبية إلى طرق الوقاية من الولادة المبكرة وذلك عن طريق متابعة الحمل بشكل دوري وتجنب العمل الشاق وعدم الوقوف لفترات طويلة.
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