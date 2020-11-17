‏وزير المالية: قمة العشرين تهدف للتضامن بمواجهة أزمة تعصف بالاقتصاد العالمي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، أن قمة العشرين تهدف للتضامن بمواجهة أزمة تعصف بالاقتصاد العالمي.

وفي السياق نفسه، أوضح ‏وزير المالية، أن قمة الـ G20 برئاسة المملكة تهدف لتجاوز التحديات العالمية.

وتشير استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين، إلى الدور المحوري للمملكة، فضلًا عن التأكيد على دور اقتصاد المملكة في الاستقرار العالمي.