شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية توجه نصائح مهمة لمرضى الربو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن الغبار من الملوثات البيئية ، نظرا لاحتوائه على جسيمات كالميكروبات وحبوب اللقاح، ويسبب أمراض عديدة كالربو.
ووجهت مدينة الملك سعود نصائح لمن يعانون من مرض الربو تضمنت : "الحرص على أن يكون بخاخ الربو الاسعافي الموسع للشعب الهوائية بجانب المريض ، والالتزام باقتناء بخاخ الربو الوقائى في حال وصفه الطبيب ".
وشددت على ضرورة الاتجاه إلى أقرب قسم طوارئ في حال اشتد على المريض ضيق التنفس ولم يستجب البخاخ.
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