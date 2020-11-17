شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية توجه نصائح مهمة لمرضى الربو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن الغبار من الملوثات البيئية ، نظرا لاحتوائه على جسيمات كالميكروبات وحبوب اللقاح، ويسبب أمراض عديدة كالربو.

ووجهت مدينة الملك سعود نصائح لمن يعانون من مرض الربو تضمنت : "الحرص على أن يكون بخاخ الربو الاسعافي الموسع للشعب الهوائية بجانب المريض ، والالتزام باقتناء بخاخ الربو الوقائى في حال وصفه الطبيب ".

وشددت على ضرورة الاتجاه إلى أقرب قسم طوارئ في حال اشتد على المريض ضيق التنفس ولم يستجب البخاخ.