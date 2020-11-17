شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصف جوي يسفر عن مقتل 6 قيادات حوثية بارزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت القوات الجوية نجحت القوات الجوية السعودية في القضاء على قيادات للميلشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن . وأظهر مقطع فيديو قصف القوات السعودية الكثيف على الجوف شرق منطقة الحزم مستهدفاً اجتماع القيادات الحوثية . وأسفر القصف عن مقتل مشرف الأمن الوقائي " ابو همدان المراني " ، والقيادي " عبد السلام سلمان " ، والقيادي " نواف محمد مرشد ، والقيادي " سليم جربي " . كما تم القضاء على القيادي الحوثي بشار البوكبي ، والقيادي عبد السلام المراني .

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