شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم جعل نية ثواب الصدقة لأمة الإسلام الأحياء منهم والأموات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم جعل نية ثواب الصدقة لأمة الإسلام الأحياء منهم والأموات. أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم جعل نية ثواب الصدقة لأمة الإسلام الأحياء منهم والأموات. وأكد الشيخ سعد الخثلان، أن هذ العمل غير مشروع؛ فمثل هذه الأعمال لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفًا: " أنت بحاجة للصدقة اجعل الصدقة عنك.. ولكن مثل هذه الأعمال بأن تتصدق عن جميع الأمة فهذا غير مشروع".

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