شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط بعد شروق الشمس بـ15دقيقة، يوم الخميس القادم.

وشدد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن ذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ كما وجّه الأئمة والدعاة بتذكير الناس بهذه السنة العظيمة، والحث على أدائها.