«التأمينات الاجتماعية» تحدد حقوق أسرة المشترك المتوفّى على رأس العمل

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن أسرة المشترك المتوفّى على رأس العمل تستحق المعاش.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن أفراد أسرة المشترك المتوفَّى على رأس العمل يستحقون معاشًا حتى وإن كانت فترة اشتراكه 3 أشهر فقط.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضحت كيفية توزيع معاش المتوفَّى المشترك، فيكون بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المتوفَّى المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة «75%» من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة «50%» إذا كان المستحق شخصًا واحدًا.

ويشترط ألا يقل نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن «396.75» ريالًا، بحيث لا يتجاوز مجموع هذه الأنصبة «1983.75» ريالًا، أو متوسط الأجور الذي تم حساب المعاش على أساس أيهما أكبر، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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