بجهاز تعقيم وكمامات.. تجهيز مصلى الجنائز بالمسجد الحرام

ضمن إجراءات كورونا..

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام قامت بتجهيز مصلى الجنائز بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل. وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، جهاد العتيبي، إنه تم توفير أجهزة المعقمات وتوفير الكمامات والقفازات تبعًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام، كما تم توفير علب المناديل التي أُدمج بها سلة مهملات ومثبت عبوات ماء زمزم .المبارك بمصلى الجنائز. اقرأ أيضًا: السديس يتابع أعمال «الرئاسة».. ويؤكد اتباع إجراءات الوقاية من «كورونا»

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