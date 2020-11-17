توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص صلاة الاستسقاء

دعا خادم الحرمين الشريفين إلى إقامتها..
أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه إنفاذًا للأمر السامي الكريم بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس القادم، وجّه الوزير الدكترو عبد اللطيف آل الشيخ، بإقامتها في الجوامع فقط.
وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن وزير الشؤون الإسلامية وجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط بعد شروق الشمس بـ15دقيقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما وجّه الوزير آل الشيخ، الأئمة والدعاة، بتذكير الناس بهذه السنة العظيمة،والحث على أدائها.
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