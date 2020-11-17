يمكن التسجيل والالتحاق عبر هذا الرابط.. «هدف» يعلن تمديد فترة دعم موظفات القطاع الخاص إلى 24 شهرًا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تمديد فترة دعم برنامج «وصول» للموظفات في القطاع الخاص، إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا.

وذكرت صندوق هدف –عبر تويتر- أنه تم تمديد فترة دعم برنامج «وصول» إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا، وفي حال كانت الموظفة قد استفادت من البرنامج لمدة سنة، يمكنها التسجيل والالتحاق بالبرنامج للاستفادة من سنة أخرى.

وأشار صندوق هدف إلى أنه للتسجيل في برنامج «وصول» عبر الرابط التالي.

يشار، إلى أن برنامج «وصول» يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك عبر تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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