«المواصفات والمقاييس» تمنح 35 ألف ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة وترشيد المياه

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن منحها نحو «35243» ترخيصًا باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة وبطاقة ترشيد استهلاك المياه للموردين والمصنعين، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020م.

وذكرت «المواصفات السعودية» أنها منحت «13944» ترخيصًا باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، و«12230» ترخيصًا للإطارات، و«1378» باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب «456» ترخيصًا للمحركات الكهربائية، فيما منحت الهيئة «7235» ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت، أنها قامت بالمشاركة مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بتحديث المواصفات القياسية السعودية الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة؛ حيث تم تغيير الشكل التوضيحي لكفاءة على البطاقات من النجوم إلى المستويات، لتصبح البطاقات الجديدة على شكل سبع مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة المنزلية، لتيسير اطلاع المستهلك على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج.

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