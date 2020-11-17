قطان: إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى «سفير» مع زيمبابوي

أوضح وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، أنه تم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفير بين السعودية ودولة زيمبابوي.

وقال قطان –عبر حسابه على تويتر- إنه نقل اليوم، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمينن إلى رئيس جمهورية زيمبابوي، إمرسـون منانغاغـوا.

وأضاف قطان، أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بـن البلدين وسبل تعزيزهـا وتطويرهـا في المجالات كافـة، كما تم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين على مستوى سفير.

وتابع، أنه التقى في العاصمة هراري، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي سيبوسيسو بوسي مويو، وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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