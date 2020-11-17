السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يلتقي القنصل العام الأمريكي بالظهران



الدمام 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم, القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

ونوه سموه بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.

من جهتها أوضحت القنصل نيكول بعزاوي، أن جولتها في المنطقة الشرقية مكنتها من التعرف على الثراء والتنوع الذي تشهده المنطقة.

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14:41ت م

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