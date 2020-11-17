السعودية اليوم / سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي مدير صحة نجران



نجران 02 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد, أمير منطقة نجران حرص القيادة الرشيدة واهتمامها برقي الخدمات الصحية في أرجاء المملكة كافة، وهو ما يعني في المقام الأول الاهتمام بالإنسان، متطلعا لأن تكون الخدمة في منطقة نجران بأعلى مستوياتها ودرجاتها ويتم الحصول عليها بأقل الإجراءات وأقل العناء، مؤكداً أهمية الوقاية ودراسة مسببات حدوث بعض المشاكل الصحية، متطلعين إلى نقلة نوعية في الجوانب الصحية والعلاجية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، ومسؤول شركة الصحة القابضة الدكتور خالد القميزي وعدداً من منسوبي الصحة.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي عن إجراءات التحول الصحي المسرّع في منطقة نجران وتفاصيل المشروع، وما سيتم تقديمه لخدمة الفرد كونه محور الخدمة.

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14:25ت م

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