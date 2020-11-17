السعودية اليوم / محافظ سميراء يطلق "مزاد العظيم للإبل" في نسخته الثانية



حائل 2 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 17 نوفمبر2020م واس

أطلق محافظ سميراء عمر الزبن أمس مزاد مدينة العظيم للإبل بنسخته الثانية في مدينة العظيم جنوب شرق منطقة حائل، ويستمر ‏على مدى خمسة عشر يومًا , بمشاركة عدد من الجهات الحكومية .

واطلع محافظ سميراء خلال الجولة التي قام بها في موقع المزاد على كافة التجهيزات والإمكانات التي وفرتها اللجنة المنظمة للمشاركين من ملاك للإبل أو مشاركين بالفعاليات المصاحبة للمزاد في مخيمات الأهالي وسوق الأسر المنتجة وسوق الحرف اليدوية.

وأوضح ورئيس اللجنة المنظمة للمزاد عبدالله اللغيصم أن المزاد سيصاحبه مشاركة للأسر المنتجة وما تقدمه من المأكولات الشعبية , بالإضافة إلى سوق الحرف اليدوية, مشيرا إلى أن المزاد يعد رافداً اقتصاديا مهما لملاك الإبل والمشاركين في سوق الأسر والحرف اليدوية .

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14:08ت م

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