السعودية اليوم / جامعة جازان تكمل تنفيذ مشروع قاعدة بيانات المبتكرين



جيزان 02 ربيع الأخر 1442 الموافق17 نوفمبر 2020م واس

أكمل مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة جازان تنفيذ مشروع قاعدة بيانات المبتكرين من منسوبي طلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع المحلي ، وذلك في إطار سعي المركز إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بما يعكس الطاقات والإبداعات والترويج للمتميزين والموهوبين منهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية واستقطاب الجهات الداعمة وتوفير الدعم المالي والفني.

وأوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور نايف بن منصور مذكور بأن عدد طلبات التسجيل على براءات الاختراع منذ إنشاء المركز بلغت 137 طلبا منها 128 لمنسوبي الجامعة و 9 من خارج المجتمع الجامعي، شارك في إعدادها 144 مشاركاً.

وبين أن المركز سجل براءاتي اختراع من مكتب البراءات السعودي ومكتب الولايات المتحدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فيما بلغ إجمالي طلبات التسجيل على براءات الاختراع من مكتب البراءات السعودي 11 طلبا ، في حين استقبلت إدارة الملكية الفكرية ونقل التقنية بمركز الابتكار وريادة الأعمال لهذا العام الدراسي 30 طلبا لتسجيل براءات اختراع، تم قبول 15 طلب بعد التقييم من قبل مختصين والتأكد من استيفاء الشروط المتوفرة للتسجيل والرفع بها للجهة المختصة بعد استكمال النماذج المطلوبة.

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14:07ت م

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