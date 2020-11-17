السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 998 جولة رقابية وتعقم 748 موقعاً



الدمام 02 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 998 جولة رقابية، وجولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد، 38 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية ،ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 748 موقعاً، بمشاركة 455 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 147536 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7307 أطنان من النفايات، وإزالة 3674 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9265 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة لكافة الاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك من خلال مركز (940).

// انتهى//

14:06ت م

0076



الدمام 02 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 998 جولة رقابية، وجولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد، 38 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية ،ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 748 موقعاً، بمشاركة 455 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 147536 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7307 أطنان من النفايات، وإزالة 3674 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9265 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة لكافة الاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك من خلال مركز (940).// انتهى//14:06ت م0076

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 998 جولة رقابية وتعقم 748 موقعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.