السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يكرّم رُعاة جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة



جدة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة , بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة , رُعاة جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة , ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" .

وأعرب سموه عن سعادته بما حققته الجائزة في عامها الثالث ،مواصلة تحقيق أهدافها في تحفيز مبدعي ومبدعات جدة ،مثمناً سموه جهود القائمين والرعاة لهذه الجائزة.

// انتهى //

13:46ت م

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