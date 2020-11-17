السعودية | لماذا الغضب من التقارب السعودي العراقي؟

المناطق-الرياض

نشرت صحيفة ” العرب ” اللندنية اليوم تقريراً بعنوان ” لماذا الغضب من التقارب السعودي العراقي؟ ” وذلك رداً على الحملات الإعلامية الشرسة التي تنتقد هذا التقارب بين بلدين غربيين، وتساءلت فيه لو افترضنا أن هدف السعودية من وراء الاستثمار في العراق هو تطويق النفوذ الإيراني فلماذا لا يدعو وكلاء طهران وليّهم المرشد للاستثمار في الصحراء العراقية بدلا من نهب أموال العراق؟.

واضافت الحملة الإعلامية الشرسة ضد خطوات التقارب السعودي العراقي، التي قادها العميل الإيراني والإرهابي “نوري المالكي” رئيس حزب الدعوة إلى جانب مسؤولين آخرين، على خلفية اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي ببغداد أخيرا.

لا تثير الغرابة، بل عدم إثارتها سيبدو أكثر ريبة، فتلك الخطوات إذا ما نفذت بحرص وإخلاص من قبل المسؤولين التنفيذيين في العراق وهذا أمر سيكون صعبا، فإنها ستساهم في جانبها الاقتصادي ببناء قواعد مهمة للتنمية توظف لإرساء مصالح العراق العليا.

واستغربت الصحيفة رفض الأحزاب الشيعية وميليشياتها االموالية للنظام الإيراني لأي خطوة حكومية عراقية مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم المملكة ذات الثقل الاقتصادي المعروف؟ بدلاً من محاولاتها نهب ثروات شعب العراق وقمعه بالسلاح، وتقديم خدمات الوكالة والعمالة لنظام ولي الفقيه في طهران.

وتابعت لو افترضنا جدلا أن الهدف السعودي من وراء الاستثمار في العراق هو تطويق النفوذ الإيراني، فلماذا لا يدعو هؤلاء التلاميذ البررة وليّهم المرشد الأعلى لإعطاء توجيهاته للاستثمار الإيراني في الصحراء العراقية، بدل النهب السريع للأموال العراقية “الكاش” عبر بيع العملة بالمزاد اليومي ببغداد وتحويلها إلى طهران، وتصدير البضائع الرديئة، وإجبار الفلاحين العراقيين على التخلي عن إنتاجهم الزراعي، بسبب الهيمنة الإيرانية على سوق الغذاء في العراق.

ورأت أن استفزاز السعودية بهجوم إعلامي منُظّم من قبل الأحزاب الموالية لطهران يهدف لإبقاء العراق وشعب العراق بكل طوائفه وقومياته أسير الهيمنة الإيراني