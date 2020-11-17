شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على حفر الباطن والخفجي والقيصومة لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، وتشمل حفر الباطن والخفجي والقيصومة. وتبدأ الحالة من مساء يوم الجمعة وتصل إلى غزيرة يوم السبت.

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