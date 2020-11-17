شكرا لقرائتكم خبر عن "قطان" يستعرض العلاقات مع رئيس زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

-الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفير قال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان : تشرفت اليوم بنقل تحيات مولاي خادم الحرمن الشريفن وسيدي سمو ولي عهده الأمن -يحفظهما الله- لرئيس زيمبابوي إمرسـون منانغاغـوا. واستعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بـن البلدين وسبل تعزيزهـا وتطويرهـا في كافـة المجالات، كما تم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين على مستوى سفير.

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