الشورى يطالب بإعداد كتيب مع عقد الزواج لتوضيح حقوق الزوجين

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لدراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، بالإضافة إلى إعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.

كما طالب المجلس الوزارة ببيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقًا لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78).

وطالب الشورى، وزارة العدل بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، بجانب دراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها، بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.

وطالب الشورى أيضا هيئة تنمية الصادرات بدراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.

وأضاف أن على هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة)، لتشجيع الصادرات السعودية.

