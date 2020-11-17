- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تجهيز مصلى الجنائز بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تجهيز مصلى الجنائز بالمسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قامت وكالة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية ممثلة بإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بتجهيز مصلى الجنائز بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل.
وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ جهاد العتيبي بأنه تم توفير أجهزة المعقمات وتوفير الكمامات والقفازات تبعاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام، كما تم توفير علب المناديل التي أُدمج بها سلة مهملات ومثبت عبوات ماء زمزم .المبارك بمصلى الجنائز.
تأتي هذه الخدمات بمتابعة من سعادة وكيل الرئيس العام العلاقات العامة والشؤون الإعلامية الأستاذ عادل الأحمدي بما يوافق توجيهات معالي الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
كانت هذه تفاصيل خبر تجهيز مصلى الجنائز بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.