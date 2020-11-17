تجهيز مصلى الجنائز بالمسجد الحرام

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قامت وكالة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية ممثلة بإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بتجهيز مصلى الجنائز بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل.

وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ جهاد العتيبي بأنه تم توفير أجهزة المعقمات وتوفير الكمامات والقفازات تبعاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام، كما تم توفير علب المناديل التي أُدمج بها سلة مهملات ومثبت عبوات ماء زمزم .المبارك بمصلى الجنائز.

تأتي هذه الخدمات بمتابعة من سعادة وكيل الرئيس العام العلاقات العامة والشؤون الإعلامية الأستاذ عادل الأحمدي بما يوافق توجيهات معالي الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



