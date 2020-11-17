شكرا لقرائتكم الحبوب تطلق المنصة الموحدة لاستيراد الشعير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-17 الحبوب تطلق المنصة الموحدة لاستيراد الشعير تشمل تأهيل المهتمين وإصدار أذونات الاستيراد متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المؤسسة العامة الحبوب، اليوم الثلاثاء، إطلاق المنصة الموحدة لاستيراد الشعير والتي تضم (التأهيل للمهتمين من القطاع الخاص ، إصدار أذونات الاستيراد والفسح). وأوضحت مؤسسة الحبوب أنها تستهدف تأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد مجموعة من السلع المختلفة بهدف: استيراد الشعير

استيراد القمح (تحت الإنشاء)

استيراد سلع أخري (تحت الإنشاء) دخول الشركات المؤهلة للاستيراد من خلال المنصة تقدم المؤسسة حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض في السوق المحلي بعد اكتمال عملية التأهيل يُمكنكم الدخول إلى المنصة وبينت المؤسسة العامة الحبوب أنه يمكن الدخول إلى المنصة من خلال الرابط التالي اضغط هنا



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