2020-11-17

عصابة السطو على المحلات في قبضة شرطة الرياض.. نفذوا 59 جريمة بـ 221 ألف ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح على المتاجر وسرقتها.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين هم مواطن ومخالفان من الجنسية اليمنية وقد أقروا بارتكاب 59 حادثة سرقة حيث بلغت قيمة المسروقات 221 ألف ريال كما ضبط بحوزتهم عدد 7 أقراص مادة الكبتاجون.

وقد جرى إيقافهم لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.

