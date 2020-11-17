- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عصابة السطو على المحلات في قبضة شرطة الرياض.. نفذوا 59 جريمة بـ 221 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عصابة السطو على المحلات في قبضة شرطة الرياض.. نفذوا 59 جريمة بـ 221 ألف ريال
ضبط بحوزتهم عدد 7 أقراص من مادة الكبتاجون المخدر المحظورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح على المتاجر وسرقتها.
وأوضحت الشرطة أن المتهمين هم مواطن ومخالفان من الجنسية اليمنية وقد أقروا بارتكاب 59 حادثة سرقة حيث بلغت قيمة المسروقات 221 ألف ريال كما ضبط بحوزتهم عدد 7 أقراص مادة الكبتاجون.
وقد جرى إيقافهم لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة السطو على المحلات في قبضة شرطة الرياض.. نفذوا 59 جريمة بـ 221 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.