تدابير مجموعة العشرين منحت مرونة عالية للبنوك والاقتصاد العالمي

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال تقرير مجلس الاستقرار المالي (FSB) إن تدابير مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية خدمت النظام المالي بشكل جيد خلال وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفًا أنها منحت مرونة كبيرة للبنوك الكبرى في قلب النظام المالي العالمي وساعدته على امتصاص صدمة الاقتصاد الكلي بدلاً من تضخيمها.

وتابع التقرير: أدت الإجراءات الجريئة والحاسمة التي اتخذتها السلطات إلى استمرار وتوفير الأمان للاقتصاد وساعدت في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.

وأضاف تقرير الهيئة الدولية التي تراقب وتقدم توصيات حول النظام المالي العالمي (FSB): بالنظر إلى تداعيات وضع الوباء في العالم، فإن جهود التخطيط وتنفيذ أنظمة فعالة من قِبل مجموعة العشرين ساعدت في تنفيذ إصلاحات جيدة ووفرت القدرة الإضافية للشركات والسلطات للاستجابة لصدمة الوباء الأمر الذي منع تفاقم تدهور الأوضاع.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة التي يقع مقرها في سويسرا، إن مجموعة دول العشرين اتخذت تدابير تنظيمية ورقابية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لـ كوفيد-19 على النظام المالي.

ولفتت الهيئة إلى أن الوباء يمثل أول اختبار عالمي رئيسي للنظام المالي في فترة ما بعد الأزمة، وقد أثبتت التجربة مدى الترابط بين النظام المالي العالمي ومدى نجاح وفعالية مجموعة العشرين في خضم الأزمات.



