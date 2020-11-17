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تدشين فعاليات التحكم بسكري في جازان.. استشارات وهدايا ومطويات توعوية
أكدت على أهمية التشخيص المبكر وإعطاء العلاج المناسب والمكثف
متابعات الخليج 365- جازان
دشن مركز السكر والغدد الصماء بجازان يوم أمس، فعاليات اليوم العالمي للسكري 2020م تحت شعار ”التحكم بسكري” بحضور مدير مستشفى جازان العام الدكتور علي شعواني، ومدير المركز الدكتور عبدالرحمن حمدي، والمدير الطبي وعدد من الحضور، وذلك بمقر المركز، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها “البروتوكولات” الصحية للوقاية من كوفيد 19.
واشتمل المعرض المصاحب للفعاليات على عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية، تضمنت ركن التغذية، وركن التثقيف الصحي، وركن العناية بالقدم السكرية، كما تضمن المعرض تقديم الاستشارات الطبية، والهدايا والمطويات التوعوية ذات العلاقة بمرض السكر وأهمية التشخيص المبكر له، وإعطاء العلاج المناسب والمكثف وخصوصًا في مراحله الأولى، مع ضرورة المراقبة الذاتية لنسبة السكر في الدم، وإجراء الفحوصات الدورية والتواصل والمتابعة المنتظمة مع الطبيب المعالج.
كما تم على هامش الفعالية توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية عطاء الطبية بصامطة، ومركز السكر والغدد الصماء بجازان، كما شاركت أيضاً الجمعية السعوديه للثة والأسنان من جامعة جازان، بركن توعوي توضيحي للمشاكل المرتبطة بين السكر ومشاكل الأسنان واللثة، واستمرت مبادرة “ابتسم” بمشاركتها الفاعلة بالمعرض المقام.
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