شكرا لقرائتكم خبر عن المسعودي يكرم المتأهلين والمميزين في «تحدي القراءة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرم المدير العام ⁧‫للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم (الثلاثاء)، المتأهلين والمميزين من الطلاب والمدارس والمعلمين والمشرفين في مسابقة ⁧‫تحدي القراءة العربي⁩ في دورتها الخامسة، إذ شمل التكريم الذي أقيم بقاعة الاجتماعات الفائزين بالمركز الأول والثاني على مستوى تعليم جدة، ومعلميهما، ومدرستيهما، إلى جانب تكريم 4 مشرفين تربويين.

وأكد مدير عام التعليم أهمية القراءة في اتساع المدارك ونضوج الفكر لدى النشء، مقدماً الشكر والتقدير لكل الأسر التي ساندت المشرفين على المسابقة، وبذلت جهوداً مميزة في سبيل دعم الأبناء للتأهل إلى جانب تقديمه الشكر والتقدير للمدارس وللمعلمين والمشرفين الذين ساهموا في صقل مهارات الطلاب المشاركين، راجياً للمتأهلين التوفيق في المنافسات الختامية للمسابقة.

يُذكر أن تعليم جدة حقق مراكز متقدمة في المسابقة، إذ أحرز الطالب يوسف بن صالح الوادعي المركز الثامن على مستوى الوزارة، فيما أحرز المشرف المنسق للمسابقة عبدالله العامر المركز الأول على مستوى المملكة، وتأهل للمنافسات النهائية على مستوى العالم العربي.