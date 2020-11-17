، آليات لضمان الجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية في قرار لـ"الشورى" ،

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طالَبَ "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة المالي 1440/ 1441هـ، وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص.
وطالَبَ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار البيئية، والاجتماعية لبناء سدود صغيرة في بطون الأودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات؛ عوضًا عن السدود الكبيرة، وهي توصية إضافية قدّمها عضو المجلس السابق الدكتور حسين المالكي تَبَنّت اللجنة مضمونها.
وقال المجلس: "على الوزارة وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه، يراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية؛ بهدف استعادة الغطاء النباتي، وهي توصية إضافية تَقَدّم بها عضو المجلس عساف أبو ثنين، وعضو المجلس السابق صالح الحميدي، تَبَنّت اللجنة مضمونها.
هذا ويناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث للعام المالي 1440- 1441هـ.مجلس الشورى
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 01:19 PM
توصيتان إضافيتان تَضَمّنتا وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه في أوقات سماحآليات لضمان الجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية في قرار لـ"الشورى"
طالَبَ "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة المالي 1440/ 1441هـ، وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص.
وطالَبَ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار البيئية، والاجتماعية لبناء سدود صغيرة في بطون الأودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات؛ عوضًا عن السدود الكبيرة، وهي توصية إضافية قدّمها عضو المجلس السابق الدكتور حسين المالكي تَبَنّت اللجنة مضمونها.
وقال المجلس: "على الوزارة وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه، يراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية؛ بهدف استعادة الغطاء النباتي، وهي توصية إضافية تَقَدّم بها عضو المجلس عساف أبو ثنين، وعضو المجلس السابق صالح الحميدي، تَبَنّت اللجنة مضمونها.
هذا ويناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث للعام المالي 1440- 1441هـ.
، آليات لضمان الجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية في قرار لـ"الشورى" ،
المصدر : الخليج 365
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