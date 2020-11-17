، هذه الأطعمة هي الأفضل.. إذا أردت تعزيز مناعتك خلال الشتاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزن الزائد والتدخين والإجهاد المفرط تضر بدفاعات الجسم

ذكر الخبراء أن ما يتناوله الإنسان خلال فصل الشتاء، يساعده على حمايته من الأمراض المعدية، مثل نزلات "البرد والإنفلونزا وكورونا".

ونقل موقع "سي إن إن" الأمريكي عن الدكتورة سيمين ميداني، قائدة فريق علم المناعة الغذائية في جامعة "تافتس" الأمريكية قولها: إن فيتامينات "ج" و"د" و"ب" والزنك، تساعد بقوة في تعزيز جهاز المناعة.

ويعتبر الجهاز المناعي "خط الدفاع الأول"، الذي يرسل الأجسام المضادة لمحاربة الأمراض، وكلما كان الجسم نشيطًا والعمر صغيرًا والصحة جيدة، كانت المناعة في أفضل مستوياتها.

في المقابل، تؤثر بعض الأمور على "دفاعات الجسم"، مثل الوزن الزائد والتدخين والمشروبات الروحية والأمراض المزمنة والإجهاد المفرط.

وأوضحت "ميداني" أن أفضل طريق لتقوية المناعة، هو تناول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة كل يوم، جنبًا إلى جنب مع بعض الحبوب الكاملة عالية الجودة والقليل من البروتينات الخالية من الدهون والقليل من الزيوت الصحية.

وقالت: خلال فصل الشتاء، وفي حال كنت ترغب في زيادة تأثير الطعام على جهاز مناعتك؛ فستحتاج إلى زيادة كمية الفواكه والخضروات التي تتناولها كل يوم.

وترتبط الوجبات الغنية بالفواكه والخضراوات، بتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان والموت المبكر؛ حسب ما وجدته دراسة أجريت عام 2017.

وتوصي الإرشادات الغذائية الحالية في الولايات المتحدة، بتناول ما يصل إلى كأسين من الفاكهة وحصتين إلى ثلاث حصص من الخضروات يوميًّا.الدكتورة سيمين ميداني المناعة الغذائية