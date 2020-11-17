شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "شاب من ذوي الإعاقة" يرحب بوفد اليابان في قمة العشرين باللغة اليابانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حرص شاب من ذوي الإعاقة " أحمد السليم"، أن يرحب بوفد اليابان في قمة العشرين، باللغة اليابانية، بعد ان تعلمها بمجهود ذاتي.
وظهر الشاب في مقطع فيديو، نشرته السفارة في اليابان، عبر حسابها على " تويتر "، قائلًا : أود ان أرحب بالوفد الياباني المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ترأسها بلادي.
وأضاف : المملكة واليابان تربطهما علاقات تاريخية، وهذا العام يصادف ذكرى مرور 65 عاما على صداقتنا، مشيرُا إلى أنه أحب أن يرحب باللغة اليابانية لأنه بدأ بتعلمها.
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