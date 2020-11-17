شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "شاب من ذوي الإعاقة" يرحب بوفد اليابان في قمة العشرين باللغة اليابانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حرص شاب من ذوي الإعاقة " أحمد السليم"، أن يرحب بوفد اليابان في قمة العشرين، باللغة اليابانية، بعد ان تعلمها بمجهود ذاتي.

وظهر الشاب في مقطع فيديو، نشرته السفارة في اليابان، عبر حسابها على " تويتر "، قائلًا : أود ان أرحب بالوفد الياباني المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ترأسها بلادي.

وأضاف : المملكة واليابان تربطهما علاقات تاريخية، وهذا العام يصادف ذكرى مرور 65 عاما على صداقتنا، مشيرُا إلى أنه أحب أن يرحب باللغة اليابانية لأنه بدأ بتعلمها.