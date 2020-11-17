شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاحنات تتجاوز كاميرات المراقبة على طريق الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قامت شاحنات بمخالفة النظام المروري على طريق الملك فهد في الرياض. قامت شاحنات بمخالفة النظام المروري على طريق الملك فهد في الرياض. وأظهر مقطع فيديو عدداً من الشاحنات وهي تخالف النظام من خلال السير في أوقات المنع. كما تعمدت الشاحنات التحايل على النظام عبر تجاوز كاميرات المراقبة بالسير من الشوارع الفرعية.

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