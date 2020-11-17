شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طبيب سكاكا متأثراً بالرصاص وتفاصيل جديدة حول أسباب الجريمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):أكدت مصادر اليوم الثلاثاء وفاة الطبيب الجزائري " مروان بورقعة " الذي أطلق مواطن النار عليه في سكاكا بمنطقة الجوف .
وقالت والدة الطبيب أن نجلها الراحل 49 عام وعمل في مستشفى سكاكا منذ عامين ، وأطلق عليه المتهم النار في موقف سيارات .
وكشفت عن دوافعه ، مؤكدة أن المتهم طلب من نجلها شهادة رعاية لزوجته لأنها رفعت عليه دعوى خلع بسبب الإهمال ويريد إثبات عكس ذلك .
وأضافت أن نجلها الطبيب أكد أن الشهادة غير متوفرة وأنه يمكن كتابة تقرير عن ذلك ، إلا أن المتهم انتقم منه بهذه الطريقة .
وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس وتم ضبط سلاح الجريمة وجاري إستكمال الإجراءات النظامية بحقه .
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