شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طبيب سكاكا متأثراً بالرصاص وتفاصيل جديدة حول أسباب الجريمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):

أكدت مصادر اليوم الثلاثاء وفاة الطبيب الجزائري " مروان بورقعة " الذي أطلق مواطن النار عليه في سكاكا بمنطقة الجوف .

وقالت والدة الطبيب أن نجلها الراحل 49 عام وعمل في مستشفى سكاكا منذ عامين ، وأطلق عليه المتهم النار في موقف سيارات .

وكشفت عن دوافعه ، مؤكدة أن المتهم طلب من نجلها شهادة رعاية لزوجته لأنها رفعت عليه دعوى خلع بسبب الإهمال ويريد إثبات عكس ذلك .

وأضافت أن نجلها الطبيب أكد أن الشهادة غير متوفرة وأنه يمكن كتابة تقرير عن ذلك ، إلا أن المتهم انتقم منه بهذه الطريقة .

وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس وتم ضبط سلاح الجريمة وجاري إستكمال الإجراءات النظامية بحقه .

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