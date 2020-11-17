شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح موقف أسرة المتوفي من المعاش حال الإشتراك لفترة قصيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء أن أسرة المتوفي على رأس العمل تستحق المعاش حتى إن كانت مدة اشتراكه ثلاثة أشهر ، ولم يكمل مدة طويلة في الإشتراك .

وأوضحت أن نصيب الفرد بين المستحقين من عائلة المتوفي لا يقل عن "396.75 " كحد أدني ويشمل المعاش جميع المستحقين متى توفرت المستندات الثبوتية .

وكانت " التأمينات " قد أوضحت أن المرأة المسنحقة للمعاش تستحق منحة زواج تساوي 18 مرة من نصيبها من المعاش .

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