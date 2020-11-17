شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. البيوت الجبلية في مرتفعات الريث بجازان قبل 300 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، طبيعة البيوت الجبلية في مرتفعات الريث بجازان والتي تم بناءها قبل نحو 300 عام .

وذكر تقرير، أن هناك مواطن عاش في البيوت الجبلية 5 سنوات، وبعدها أصبحت مهجورة بدون سكان، حيث أصبح العيش فيها صعب في الوقت الحالي، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضاف التقرير أن هذه البيوت تم بناءها من أبواب من جذوع الشجر وصخور تم تثبيتها بالطين والرماد، حيث كانت تكلفتها بسيطة.