شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. البيوت الجبلية في مرتفعات الريث بجازان قبل 300 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، طبيعة البيوت الجبلية في مرتفعات الريث بجازان والتي تم بناءها قبل نحو 300 عام .
وذكر تقرير، أن هناك مواطن عاش في البيوت الجبلية 5 سنوات، وبعدها أصبحت مهجورة بدون سكان، حيث أصبح العيش فيها صعب في الوقت الحالي، وفقًا لقناة " العربية ".
وأضاف التقرير أن هذه البيوت تم بناءها من أبواب من جذوع الشجر وصخور تم تثبيتها بالطين والرماد، حيث كانت تكلفتها بسيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. البيوت الجبلية في مرتفعات الريث بجازان قبل 300 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.