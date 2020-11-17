شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جمال سوداء تتجول في صحراء حائل بعد سقوط البَرَد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):كشف مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من الجِمال السوداء تتجول في الصحراء قرب مدينة حائل بعد سقوط البَرَد.
وتداولت المواقع الإخبارية العالمية مقطع الفيديو، الذي يظهر الجمال السوداء وهي تهرول فوق حبات البرد الأبيض على رمال الصحراء في مشهد بديع يخطف الأنظار.
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