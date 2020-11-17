القيادة تهنئ الملك محمد السادس بذكرى يوم استقلال المغرب

عبر برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الملك محمد السادس، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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